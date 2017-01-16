防外籍客預約餐廳爽約 日本出新招
日本放送協會（NHK）報導，為避免外籍旅客預約日本餐廳後爽約，日本的美食餐廳指南網站GURUNAVI將與台灣等外國旅行社合作，推出預約時就從信用卡扣款的措施。
GURUNAVI將與總公司設在台灣、中國大陸的2家旅行社合作，在旅行社的網頁刊載餐廳的資訊，外籍旅客在預約餐廳時，利用旅行社的系統，從信用卡扣款。計畫今年春天起實施。
GURUNAVI表示，外籍旅客對日本的餐飲關心度增高，但預約日本餐飲時，常在沒聯絡的情況下取消預約。在GURUNAVI刊載資訊的東京銀座日本料理店，面臨被外籍客爽約的件數增加。
日本餐飲店的老闆表示，這樣不僅造成食材的浪費，其他顧客可利用這家餐廳的機會也喪失，店家感到很苦惱。1060116
(中央社)
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