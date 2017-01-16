達成氣候協定目標 再生能源投資仍不足

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總部設在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）的「國際可再生能源機構」（IRENA）表示，再生能源的投資金額還不足以達成將全球氣溫升高限制在攝氏2度內的目標。

法新社報導，國際可再生能源機構負責人安明（Adnan Amin）昨天表示，對再生能源的投資過去10年急遽增加，但是「成長率仍不足以達成氣候目標」。

安明發表此番談話的同時，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於幾天後就職。川普懷疑氣候變遷，曾承諾「取消」196個國家簽署的遏止全球暖化協定。

這項2015年12月在巴黎簽署的劃時代氣候協議，設定將全球暖化限制在平均不高於工業革命前攝氏2度的目標，方法是削減燃燒化石燃料所排放的溫室氣體。

包括美國在內的國家，已承諾藉由轉向再生能源，達成協定中削減溫室氣體排放的目標。

但是國際可再生能源機構最近的報告說，目前再生能源佔全球所使用能源比例是18%，要將全球氣溫升高維持在攝氏2度內，應該在2030年讓這個比例倍增。

安明在國際可再生能源機構的年會表示，為了達成此一目標，再生能源「投資必須從2015年的約3050億美元，增加至2016至2030年間每年平均9000億美元」。

安明表示，拜最近科技發展之賜，再生能源成本大幅下滑，讓再生能源成為「優先考慮的解決辦法」，即使在化石燃料價格下滑的情況下，亦是如此。

國際可再生能源機構在報告中說，太陽能電池板「的成本，目前只有2010年的一半，未來10年可能再下滑六成」。

報告中說：「獨立於主要電力網的再生能源，提供給全球據估9000萬人電力。」1060116

(中央社)