天氣越冷穿越少！周曉涵微露雪白D奶辣翻

周曉涵曾當登上內衣品牌最愛代言人票選活動冠軍。（圖／中時資料照）

周曉涵秀出性感內衣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自周曉涵臉書）

女星周曉涵外型亮麗，在戲劇圈也交出亮眼成績單，廣告代言更是邀約不斷，尤其連續兩年代言同一品牌內衣，並曾當選內衣品牌最愛代言人冠軍，人氣相當火紅。近日天氣轉冷，她卻開心透露天氣越冷穿的越少，並放送性感照辣翻網友。

周曉涵今在臉書分享自拍美照，俏皮說「天氣越冷反而穿的越少」，原來全是為了代言的內衣品牌。照片中，她的一雙電眼直盯鏡頭，而更吸引大家目光的是，她身披浴袍微微露出粉紅色內衣，深邃事業線一覽無遺外，雪白D奶也看似呼之欲出，火辣程度破表，令粉絲直呼看到照片就暖了，並提醒女神小心保暖，千萬別感冒了。

(中時電子報)