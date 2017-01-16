加拿大12月成屋銷售月增2.2％

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加拿大房地產協會周一公布，去年12月加拿大成屋銷售月增2.2％，扭轉去年11月創下的4年最差表現。若與前一年同期相比，去年12月加拿大成屋平均價格年增3.5％至47.1萬加元（約35.9萬美元），主要是受到溫哥華及多倫多購屋需求推動。

(工商)