頂尖專家籲英相 促川普捍衛氣候研究

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逾百名英國頂尖氣候問題科學家今天疾呼，首相梅伊（Theresa May）應力促美國總統當選人川普，維護由政府領導的地球暖化研究。

這些科學家將13日寫給梅伊的公開信寄給法新社。信中表示：「我們隨時準備支持並協助美國的科學家，抵制任何有意防止、阻礙和干預在氣候變遷方面重要研究的政治圖謀。」

川普（Donald Trump）一名資深幕僚喊停美國國家航空暨太空總署（NASA）有關氣候變遷的研究計畫。這些研究計畫提供重要數據給美國和全球的科學家。

川普本人曾指氣候變遷問題為一場「騙局」。他多名內閣提名人選也表達了類似看法，或是在先前的網路貼文中反對氣候保護政策。

科學家說，梅伊應該力促川普「承認有關氣候變遷風險的科學證據」，並且支持「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）。

由196個締約國簽署的巴黎氣候協定宣示，將地球暖化維持在攝氏2度以下，並金援貧窮國家因應暖化帶來的影響。

公開信還提到，萬一川普政府採取行動破壞氣候變遷研究，英國政府必須「準備好果斷因應」。（譯者；中央社周慧盈）1060116

(中央社)