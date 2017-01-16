車禍意外發現腦內不定時炸彈 加馬刀免開腦成功拆彈

陳先生（左3）、單爺爺（右3）感謝主任潘宏基（中）的治療。（葉書宏翻攝）

32歲的陳先生一向健康，某日因小車禍被送到急診接受電腦斷層掃描後，意外發現腦部有動靜脈血管畸形的問題，且病灶體積高達38.6mL，一旦畸形血管破裂恐危及生命。

為拆除這個巨大的腦內不定時炸彈，雙和醫院為陳先生施以免開顱、非侵入性的加馬機立體定位放射手術治療，一次療程即讓畸形的血管逐漸萎縮閉合，19個月內畸形血管自行消失無蹤，讓陳先生終於放下心中不安的大石。

黃姓導遊因耳鳴就醫，沒想到透過磁振造影(MRI)竟發現小腦橋腦角有一體積24mL的腫瘤，雖非惡性但已壓迫到腦幹，若繼續擴大可能影響身體其他機能。後透過加馬刀放射手術治療，腫瘤在25個月內已萎縮至16mL，不僅獲得良好的控制，黃女士還能照常做導遊的工作，生活完全不受影響。

另一位8旬的單爺爺因罹患三叉神經痛(三叉神經掌管臉部感覺功能)，發作時左臉像被電到一樣疼痛，碰觸甚至風吹都讓他劇痛如刀割，藥物也無法改善。醫師建議單爺爺接受加馬刀手術，但他擔心自己年邁，手術會有風險和併發症，直到半年後實在痛得無法忍受，才下定決心治療。單爺爺沒想到的是，加馬刀手術過程竟毫無不適感，甚至還可輕鬆聽音樂閉目休息。

術後爺爺三叉神經痛亦逐步緩解，追蹤至今不到半年，疼痛指數已由10分降到5分以下，不久後可望痊癒，無須再服藥。

雙和醫院加馬刀中心主任潘宏基致力於加馬刀治療二十多年，堪稱台灣加馬刀之父，他表示，過往許多腦內病灶如：腦部良惡性腫瘤、動靜脈畸形、三叉神經痛等，必須經開顱手術才能治療，但開顱手術風險相對較高，往往讓病人聞之卻步。

如今在醫療科技的發展下，透過「加馬機立體定位放射手術」，無須開顱或麻醉，就可在非侵入性，不流血的情況下得到醫治，病人第一天住院例行檢查，第二天治療，第三天即可出院，幾乎不影響日常作息，相當人性化。

潘宏基解釋，加馬機立體定位放射手術是透過192條加馬射線聚合在一焦點來做放射治療，使病灶在經過照射後萎縮、消失或獲得控制，就好像是一把無形的手術刀，所以又叫做加馬刀。

此外，加馬機能透過精密的頭架，計算病人腦內病灶的三度空間座標，讓加馬射線高劑量、精準的聚焦照射在病灶上，所以誤差值非常微小。而非病灶的週邊區域，因射線射源分散，影響甚小，亦無須擔心射線殘留的問題。

目前全球接受加馬機治療的患者已累計有一百萬人，雙和醫院引進新型加馬機Perfexion，6年多來治療的腦部病變個案已多達1070人。追蹤個案後續的恢復狀況：腦部良性腫瘤於術後萎縮或穩定，控制率良好，不需再動開顱手術切除；而惡性腫瘤方面，亦明顯提高病人存活率與生活品質。

腦部動靜脈畸形患者每6個月追蹤，病灶都逐步縮小，其中5人病灶已完全消失；三叉神經痛患者治療後2-3月疼痛明顯減緩，不需再用藥。可見加馬機立體定位放射手術對適用的相關疾患病人來說，的確為一項相對安全、迅速而先進的治療選擇。

潘宏基提醒，「早期發現、早期治療」是維護健康的不二法門，希望民眾要養成定期做健康檢查的習慣，如果發現不明的神經症狀如身體半側麻痺感，或左右耳聽力不一、單側耳鳴、走路不穩等現象，都應該馬上就醫檢查，不要諱疾忌醫，才能在病灶還沒威脅到生命的時候提早發現妥善治療。

(中時)