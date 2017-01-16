談年金制度 陳副總統親自講解弱鵝圖
副總統陳建仁在今天播出的電視節目專訪中親自講解手繪的「弱鵝圖」，來解釋年金制度就有如一隻鵝被迫每天生一顆非常大的蛋，所以越來越瘦。
陳副總統日前在臉書貼了一張「弱鵝圖」表示，現在的年金制度好像一隻「體弱多病而每天又被迫生一顆超級大蛋」的鵝，這隻鵝撐不了多久就陣亡了，無法再繼續生蛋。在現行的制度下，已退休的年老世代退休金領不久，而未退休的年輕世代會領不到退休金。
他表示，改革後的年金制度好像一隻「健康強壯而每天自然生一顆正常蛋」的鵝，這隻鵝可以長期持續的生蛋，更會孵育小鵝使蛋源不絕。在新的制度下，已退休的年老世代退休金可以領的久，退休生活有尊嚴，而未來退休的年輕世代也可以領得到退休金。
陳副總統把圖搬到節目中表示，圖是他親手畫的，「我們家10個人當中，畫圖最爛的就是我」。
他表示，如果按照年金現在基金的狀況來看的話，基本上軍人的部分是民國109年就會全部用完，然後勞工的部分是到116年，公教是到119年跟120年，很快就會用罄。那用罄的時候，到那一天，年老的人、退休的人真的是領不到錢，那年輕的人更沒有希望領得到，壓力是相當地大。
陳副總統說，他也補充了一個水庫的圖，讓大家知道說，這個基金到底怎麼樣的進水、怎麼樣的出水。
他表示，「我常常講，以前我們設計（年金制度）的時候，是出生率很高、經濟成長很好、銀行利率很高、投資報酬率很高的時候。可是今天出生率很低了、利率很低了、投資報酬率很低了，而且薪資已經16年沒有成長了，在這樣的一個情況下，以前的制度是完全不合宜了，所以我們才需要來改變。年金的設計一定要隨著時代的變遷而有所改變。」1060116
(中央社)
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