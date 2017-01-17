高雄河邊推出7道外帶年菜 1桌8千加送紅酒
年節將至，已有50年歷史的高雄河邊餐飲集團推出外帶年菜，共有「龍鳳呈祥過新年、年年五彩紅燒魚、春滿花雞糯米糕、三陽金雞圓鮑魚、極品蹄蔘佛跳牆、唐朝一品慶團圓、花開富貴起舞拼」等7道菜，包括龍蝦、珍珠雞、鮑魚、佛跳牆、豬肋排、烏魚子等食材，1桌10人份7道菜售價8000元並贈送進口紅酒。河邊董事長張素鑾和執行長陳美昕母女倆16日一同宣傳自家年菜。
有鑑於年菜外帶市場需求逐年增加，河邊餐飲集團推出1桌10人份共7道菜的精緻料理，包括龍蝦、珍珠雞、鮑魚、佛跳牆、豬肋排、烏魚子等用料豐富且當季當地的高檔新鮮食材，訂購除贈送進口紅酒1瓶外，加購10元即贈送五行水餃一盤，包括有鮪魚水餃（原色餃皮）、墨魚餃皮（黑色）、甜菜根餃皮（紅色）、蔬菜餃皮（綠色）、胚芽餃皮（米黃色）等豬肉水餃，另加購黑鮪魚香腸1斤只要5折200元，讓民眾可以輕鬆省事地享受年節佳餚。
(中時)
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