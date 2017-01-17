議員、宮廟號召捐白米 警協助分送弱勢手中
新北市議員許昭興服務處與新北市雙和宗教民俗文化協會、中和受鎮宮等單位合作，捐助2000斤白米要幫助弱勢民眾、團體；由分局長陳銘宗代表收下，將由轄內各派出所轉送至弱勢族群、中低收入戶手中，散播愛心、讓他們感受社會溫情。
許昭興表示，歲末天氣轉涼，社會上仍有不少弱勢需要大家的幫助，期盼藉此活動可以拋磚引玉，讓更多民眾、團體，願意關心社會、關心弱勢。受鎮宮指出，凝聚信徒們的愛心，將愛傳出去，有能力就應該關心周遭的弱勢，讓愛無限延伸。
中和警分局表示，各派出所長期關懷轄內弱勢族群，與議員許昭興服務處、新北市雙和宗教民俗文化協會、中和受鎮宮合作，將信徒捐贈白米，送給有需要幫助的民眾，更透過捐贈白米的行為關心他們的生活起居，適時給予協助。
據了解，中和受鎮宮宮主翁敏杰行善超過10餘年，長期支助中、南部育幼院。他表示，成立「新北市雙和宗教民俗文化協會」，就是希望可以傳遞善的信念，導正社會觀念，讓社會更祥和。
(中時)
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