郭書瑤、吳慷仁哽咽訴說《陰道被撕裂的故事》：說不就是不！

郭書瑤、吳慷仁為公益合體。（勵馨基金會）

郭書瑤為性侵受害者沈痛發聲。（勵馨基金會）

吳慷仁為公益發聲。（勵馨基金會）

金馬獎最佳新人郭書瑤與金鐘獎影帝吳慷仁，兩人合體無償為勵馨基金會蒲公英飛揚計畫拍攝宣導短片《陰道被撕裂的故事》。第一波影片16日上線，兩人分別首度為性侵受害者及加害者，於鏡頭前沉痛告白，詮釋身為受害者難以抹滅的傷痛，及無意成為加害者的悔不當初。拍攝期間郭書瑤和吳慷仁快速進入角色心境狀態，讓這次的拍攝成為兩人突破自我的一大挑戰。

短片邀請曾執導電影《寒蟬效應》的導演王維明無償操刀，希望藉由還原受害者性侵發生當下的複雜狀況與受創情緒，向社會傳遞「說不就是不！我說願意才是願意」的沉痛呼籲，引發全民共同深省。「陰道被撕裂的故事」公益系列短片將於勵馨基金會官網、臉書粉絲專頁，Yahoo影音平台同步播出，呼籲全台民眾持續關注。

近期推出新作台北愛情捷運電影《西城童話》的郭書瑤，在新片中飾演天不怕地不怕、率直不造作的倔強女孩，過去也多半接拍開朗活潑的少女角色，然而這次為性侵受害者發聲，必須重現受害者陰鬱、憤恨、害怕交雜的情緒，極大反差也讓郭書瑤大嘆「難度超高」！郭書瑤說一開始很難理解被害人的內心，不懂他們的情緒其實是憤怒夾雜害怕、膽怯。之後作了功課、看了報導後更覺得，「真的很難想像社會都已經這麼進步發達，性侵事件還是不斷的在發生，台灣每37分鐘就有一位性侵受害者，很多案例的加害者甚至是身邊信任親近的人。」透過這次的公益短片，郭書瑤希望自己爆棚的內心戲可以讓大家認真聽聽性侵受害者的心聲「說不就是不！」

詮釋加害者的男主角，則請到「最沒架子的影帝」吳慷仁擔任，之前他才為新戲《我的禮物》飾演癌症患者剃大光頭，晉升戲劇Ａ咖卻仍率性不造作的形象深得觀眾緣。向來支持公益熱心不落人後的他，這次也爽快答應接拍公益短片。然而他也坦言，一開始其實並不清楚角色的設定與背景，接拍後才發現要為無意成為性侵加害者、在鏡頭前傳遞複雜的情緒承認犯錯，其實真的非常具有挑戰性。

《陰道被撕裂的故事》是勵馨基金會蒲公英飛揚計劃，為喚起大眾對性侵受害族群的關注，特別邀請郭書瑤和吳慷仁，透過各自獨白的方式呈現，導演王維明表示希望將受害者和加害者的心理，以及發生性侵當下的狀況，直接且明白的透過影片傳遞，並藉由郭書瑤跟吳慷仁的影響力，讓社會大眾了解正確表達感受與尊重他人意願的態度，帶給社會大眾不一樣的思維。

(中時)