IMF全球經濟展望 上調日經濟成長至0.8%
共同社報導，國際貨幣基金（IMF）16日發佈最新的「全球經濟展望」報告，預測日本2017年實際經濟成長率為0.8%，較去年10月公佈數據上調了0.2個百分點。
報告還上調了2017年美國和中國的經濟成長預期，但由於新興市場國家及發展中國家數據下調，全球經濟成長率預期維持3.4%不變。
2018年的全球經濟成長率預期為3.6%，與2016年成長率估算值3.1%相比，將連續2年出現加速。另一方面，報告對諸如美國下屆川普政府的保護主義政策蔓延，將抑制全球貿易，可能導致成長率下滑也保持警惕。
報告解釋稱，上調日本2017年的成長率預期是「由於2016年下半年的經濟成長好於預期」。2018年經濟成長預期仍維持0.5%不變。
美國2017年的經濟成長率預期為2.3%，2018年為2.5%，分別上調了0.1和0.4個百分點。預計下屆川普政府的大規模減稅和基建投資將推動經濟成長。
歐元區2017年和2018年的經濟成長率預期均為1.6%。已決定脫離歐盟的英國2017年和2018年預期分別為1.5%和1.4%，預計經濟將出現減速。
由於報告認為中國大陸政府的經濟刺激政策值得繼續期待，中國2017年經濟成長率預期為6.5%，被上調了0.3個百分點。
新興市場國家及發展中國家預期為4.5%，下調了0.1個百分點。這是由於印度、巴西和墨西哥等國預期被下調。
IMF首席經濟學家、調查局長奧伯斯法爾德指出：「經濟下行風險大於上行。前景的不確定性正在上升。」1060117
(中央社)
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