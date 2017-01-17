王力宏5年磨一劍！ 成了「幻聽導演」

王力宏上《TVBS看板人物》接受方念華專訪。（TVBS）

王力宏上《TVBS看板人物》接受方念華專訪。（TVBS）

王力宏上《TVBS看板人物》接受方念華專訪，分享他耗時5年、傾全力拍攝《火力全開3D演唱會電影》幕後點滴。他說，每天在周遭人一片不看好的聲浪下完成這部紀錄片，只為了他感受到的使命：讓全世界認識華流！但他對未來票房不以為意，只覺得對得起作品最重要，因此花費超過上億預算，動用90台攝影機、64台收音器，參與電影演出的「臨演觀眾」更破紀錄高達9萬多人。

當然這五年間，王力宏一度考慮放棄，尤其在以為自己剪接完成，放映後又覺得不滿意時，就會超有挫折感。沒有劇本，內容卻有一萬個可能的情況下，王力宏隨時都在想該怎麼做、不斷砍掉重練，他妻子李靚蕾說，這期間跟他講話「他好像有聽，但可能沒有在聽」，王力宏笑說：「對，因為滿腦想著音樂，然後會發現我聽不見了，因為我聽到很多聲音！」

記錄自己音樂的歷程中，王力宏私生活更大變化是成了人夫、人父，他坦言以前只感受到自己，現在會感受到小孩子的存在，讓他開始隨時為別人著想。對於妻子，王力宏感謝她願意跟著他飛，繞著地球跑。李靚蕾也在電影中說，她永遠支持王力宏，「因為他想改變世界」。對於妻子的支持，王力宏覺得要「做一個好老公，也要做一個好的藝術家，這才對得起她」。王力宏用自己的一首歌《落葉歸根》中的一句話「家唯獨在你身邊」，形容自己不論飛到哪，即使是個飯店房間，或是拍戲的房車，只要能夠跟老婆孩子在一起，那就是他的家。

(中時)