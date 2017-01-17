展望中國大陸經濟 IMF籲加速改革
國際貨幣基金（IMF）今天上調對中國今年經濟成長率的預測為6.5%，明年是6.0%。IMF提醒，中國若續依賴政策支持、放緩改革，中長期看，經濟下滑的風險將更大。
IMF發布「世界經濟展望」（WEO）最新報告，預測今、明兩年全球經濟發展前景的主要支柱是新興市場和開發中經濟體的成長高於預期。
與去年10月相較，IMF上調對中國今年經濟成長的預測值0.3個百分點、為6.5%，明年則維持同樣估值的6.0%。而對中國去年經濟成長的預估則為6.7%。
IMF指出，上調對今年中國經濟成長率的估值，主因是預計北京將繼續提供政策支持、刺激經濟，不過，IMF提醒，若中國繼續依賴刺激措施，快速擴張信貸，卻放緩解決企業債務問題、特別是強化約束國營企業預算的改革，中國經濟或將更急劇減緩、出現破壞性調整的風險將增加。
IMF更警示，尤其若在外部經濟環境動盪不明的情況下，中國資本外流壓力，更可能加劇中國經濟硬著陸。
在亞洲，IMF也下調了對印度今年的成長預測為7.2%、明年則是7.7%。報告並未討論台灣。1060116
(中央社)
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