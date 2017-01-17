《獨家》洪秀柱：詹啟賢早就想選了！
在舊金山宣揚理念與籌款的國民黨主席洪秀柱周日親口對本報記者獨家透露：日前請辭首席副主席的詹啟賢「一直就想選黨主席」。顯然，洪秀柱對詹的投入黨主席之爭心中早已有數了。
本報記者問及對詹啟賢辭職的處理如何？洪秀柱主席答稱，「其實，他一直就想選黨主席，我們都知道。不過，沒關係啦！只要感情不壞就好了，沒關係的。」
今年初在舊金山休假的詹啟賢亦曾對本報記者表示，「洪主席身邊的人曾向我探詢：是否有意願選黨主席？我的回答則是，主席優先。」詹的此一說詞，正好印證了洪秀柱今天的「詹早有此意」說法，才會由身邊的人去向他探詢，並從詹啟賢的回答從中獲得訊息。
另外，面對這一多人角逐黨主席的競爭情勢，洪秀柱以「家有喜事」的正面態度來看待。洪認為，「大家不要擔心、不要怕，競爭不等於鬥爭。國民黨應該要開大門、走大路，歡迎大家在國民黨最艱困的時候，有人願意來挑重擔，是何其榮幸之事啊，是家有喜事啊。」
不過，洪秀柱呼籲各候選人應將其理念與論述對黨員說清楚講明白。洪秀柱指出，「只要我們每一個人敞開懷抱，把自己的理想、細對這個黨的理念闡述清楚，把自己要走的路清清楚楚的告訴我們的黨員同志，告訴我們所有的人民。然後，我們交給人民、交給黨員作一個最好的選擇，選出一個最適合的黨主席。」
洪秀柱強調，這場多人角逐的黨主席之爭的重點在於：「黨主席選舉結果出來以後，我們每一個人都要支持那個被選出來的這個人，才叫團結。」
洪秀柱主席已經指示負責選務的各級黨部幹部應將這次的黨主席選舉辦得「毫無瑕疵」。洪秀柱說，「我一定要把選舉的過程與作業，清清楚楚、明明白白。我要開大門、走大路，公平、公正、公開，做到毫無瑕疵，讓大家欣然接受這一結果。」
(中時電子報)
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