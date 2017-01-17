台灣虎航本周五開賣台中-澳門航線 來回未稅2,538元起

台灣虎航開航台中澳門海報。圖：台虎提供

台灣虎航台中澳門2017夏季班表。圖：台虎提供

台灣虎航昨（16）日宣布將於3月29日開航台中-澳門航線，屆時，台灣虎航將可提供北、中、南三地的旅客更便捷的飛行選擇，也是唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，讓往返台澳的航網能更完整。台虎本周五將推出來回未稅2,538元起，含餐食、行李託運的開航優惠票。

距離台灣很近的澳門，常是國人臨時起意就可以隨時出遊的好地方，亦可順道前往近在咫尺的香港，利用短暫的假期即可完成雙城遊，再加上二地語言相通，港澳兩地美麗的風景，也是主要吸引國人前往造訪的原因。此外，受惠於澳門位於珠江三角洲的地理位置，是出入珠海的重要門戶，更是許多商務人士往返經商洽公的便利途徑之一。

台虎自2014年12月17日開航桃園-澳門航線，隔日再開航高雄-澳門航線後，現每周有30個航班往返台澳二地，造福了許多旅客輕鬆即可到達中西文化交融的澳門。現為提供中部旅客更便利快捷的航網服務，

台中-澳門航線開航初期，每日飛航一班，去程航班編號IT371，下午13:35自台中國際機場出發；回程航班IT372，上午11:10自澳門國際機場起飛。

為慶祝台灣虎航首度自台中啟航，台灣虎航將推出二波促銷活動，首波將於本周五（20日）上午10:00起至2017年1月22日晚間23:59止，推出來回未稅2,538元起優惠，票價含來回機上餐食及來回20公斤的行李託運，旅客訂購時需同時勾選機上餐食及行李託運，即可享有優惠，事後加購恕不適用此方案。

第二波開航促銷將於2017年1月23日上午10:00起至2017年1月25日晚間23:59止，推出單程未稅899元起的優惠價格。搭乘期間皆為2017年3月29日起至2017年10月28日止。

相關優惠訊息可連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁並設定搶先看，以獲得第一手的消息。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

(工商)