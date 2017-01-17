美總統就職系列(3)川普來了：不給糖就發怒 無法預測的新總統

即將上任的新任美國總統川普，其陰晴不定的性格與推特治國的方式，恐將對未來4年的美國與全球帶來不小震撼。(圖/美聯社)

美國即將上任的新總統川普（Donald Trump），擁有與過往政治人物截然不同的氣質，癡迷地熱愛推特，甚至形成「推特輿論」去影響整個公眾利益或政策發展；以及完全不修飾的用詞遣字，雖吸引不少底層民眾支持，卻讓文藝界和政治圈感到憂心忡忡，再加上他那暴躁易怒的個性，似乎讓人對這個新總統的發展感到十分困惑。

過往美國總統無論在就職前後，公開發言多半會透過發言人轉述，但如今即將上任的川普，就連由他欽點、將出任白宮（White House）發言人（press secretary）的斯派塞（Sean Spicer）都向媒體坦承，他也無法知道川普下一篇推特會寫出怎樣的內容。這樣的不可預測危機，讓眾多老經驗的「前輩」紛紛跳出來提醒川普，前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）認為，「推特上短篇（140個字）且未經深刻考慮的文字，是否真能反應大眾想法、政府的考量和國會態度？我認為做不到。」前佛州州長、小布希（George Walker Bush）前總統的哥哥傑布布希（Jeb Bush）更希望梅蘭妮亞（Melania Trump）能將川普的手機藏起來，讓他能多分一點時間在處理國家政策，而不是與人打口水戰。

川普先前在推特連發三篇回嗆影星梅莉史翠普的文章，用詞非常「直接」。(圖/川普推特)

知名作家史蒂芬金日前在推特上，再次抨擊川普是個粗魯且幼稚的人。(圖/Stephen King推特)

連哈利波特的作者J.K.羅琳都忍不住調侃：「如今(嘲諷川普)已從樂趣變成一種義務了！」(圖/J.K.羅琳推特)

然而，原先就對川普反感的文藝界，隨著他即將入主白宮，言語也愈來愈直接且激烈。女星梅莉史翠普（Meryl Streep）在金球獎典禮上演說，要川普不要干涉新聞言論自由，卻反而引起川普更激烈的回應，逼得「恐怖大師」史帝芬金（Stephen King）多次跳出來反擊，他在推特形容川普是一個「幼稚、粗野且暴躁易怒的人，情緒管理為0分！」更在歐巴馬總統（Barack Obama）告別演說後，寫下「短時間內再也無法聽見如此有說服力的演說，謝謝你，歐巴馬！」間接地諷刺川普每次演講的粗俗言論。

美國華府國會山莊前早已緊鑼密鼓地在做就職典禮最後彩排。(圖/美聯社)

「金融巨鱷」索羅斯更批評川普，認為他未來很有可能成為一名獨裁者。（圖/美聯社）

川普的新內閣聚集了一群富豪、軍人和保守右派，更不顧法律限制，提名女婿進入白宮高層幕僚體系。對外則不斷利用輿論去壓迫企業和媒體，對於給他好處的人，給你微笑並稱你為朋友；可一旦碰到不給他面子的人，就立刻翻臉怒罵，有如一名在萬聖節（Halloween）要不到糖果的孩子般，你根本無從得知他的下一步是往哪裡去。未來4年，面對這樣一位「幼稚、粗野且暴躁易怒」又愛用推特的美國總統，也許你我都需要即時警示軟體「Trigger」的功能，提醒我們，「愈早關注川普推特，才能降低最多傷害。」

(中時電子報)