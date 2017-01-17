北海三博締結姐妹館，愛海行動聯盟大串聯。圖：陽明提供

基隆陽明海洋文化藝術館16日與新北市立十三行博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館三館締結為北海三博姐妹館，簽訂合作協定書。希望透過姐妹館的合作，推動海洋保育、水下文化資產與文化的交流，與民眾共同守護全球海洋環境，展開實質的守護海洋行動。

臺灣的歷史發展與航海活動密切關聯，陽明海洋文化藝術館、十三行博物館和蘭陽博物館的地理位置所在地都曾是臺灣發展史中重要的港口，影響臺灣商貿的興盛，更見證了史前人類、漢人與原住民族在臺灣這塊土地上與海洋共生共存的文化匯萃。

為集結更多的民眾共同參與，愛海行動聯盟於1月16日上午10時30分，由財團法人陽明海運文化基金會史美琦董事、十三行博物館陳春蘭館長和蘭陽博物館陳碧琳館長共同簽訂合作協定書，將以實際行動守護海洋。

三館共同合辦首推「上山下海，集章送福袋」的活動，自1月21日起，民眾只要憑三館門票和集滿三館紀念戳章的海洋集章地圖，即可至各館服務臺換取價值上千元限量福袋1個，限兌換一次，各館50組，換完為止。好康第二重，活動期間，民眾持任一館門票購票，即可享陽明海洋文化藝術館和蘭陽博物館門票全票優惠8折，到十三行博物館的文化商店消費，可享出版品8折的優惠。

陽明海運文化基金會董事史美琦歡迎大家前往基隆一遊，陽明海洋文化藝術館位於基隆港旁，主體建築有百年歷史並以海洋展覽與活動，公益推廣海洋文化教育。透過三館緊密結盟合作，未來可相互交流海洋多面向的文化資源，並齊力為海洋保育發聲。

十三行博物館館長陳春蘭同時表示，締結姐妹館不僅是守護臺灣海洋和其文化的開始，未來也將展開實質的館際交流，把臺灣的海洋文化之美介紹給國人並推向國際舞臺。

蘭陽博物館館長陳碧琳也期待從北海三館結盟，喚起國人對臺灣海洋文化從史前時代、大航海時代到地方全球化時代，重新認識我們在世界文化、經濟與生態保育的重要關鍵角色。更多「北海三博，愛海行動聯盟」資訊可上陽明海洋文化藝術館官網查詢。

(工商)