墨西哥夜店音樂節遭槍襲 5死

墨西哥渡假勝地卡門海灘的一家夜店舉行音樂節時發生槍擊事件，造成5死15傷。(圖:美聯社)

案發後不少參加音樂節的人士紛紛疏散到街上，驚魂未定。(圖:美聯社)

案發後有民眾在夜店外放置玫瑰花悼念死者。(圖:美聯社)

墨西哥加勒比海渡假勝地卡門海灘渡假村內的一家夜店，驚傳遭到槍手襲擊，案發時夜店內正在舉辦音樂節活動，一名槍手闖入開槍，造成5人死亡，其中已有4名死者確定是外籍遊客。

卡門海灘(Playa del Carmen)位於墨西哥坎昆市以南，是加勒比海最耀眼的地區之一，也被稱為上帝的調色盤，有非常多觀光客前來造訪。當地度假旅館區的一家「藍鸚鵡」夜店，時間周一凌晨2:30左右正在舉行一場BPM電子音樂節的時候，一名男子想要進入會場遭到拒絕，原因是他身上帶著槍，不料該男子被拒入場後竟向會場內的另一人交火，夜店警衛連忙上前阻止，但男子並未停止開槍，造成5人死亡，其中包括2名加拿大籍公民、1名義大利公民以及1哥倫比亞公民。死者中包括夜店警衛，另外還有15人受傷送院，其中1名婦女傷勢嚴重。

當地警方表示，事件並非恐怖攻擊，同時也在夜店附近拘捕3人，仍在釐清其與這起槍擊案的關聯，尚不確定被捕者是否涉案。警方也說，在夜店附近稍早前也發生一宗槍擊案，還要調查是否2起案件有關連。

(中時電子報)