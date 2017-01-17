史上最大販賣機 投幣可買BMW
現代生活十分方便，什麼都能透過自動販賣機購買，許多新奇古怪的東西也不稀奇，甚至是拉麵、領帶、眼鏡、胸罩都可以買得到。但美國最近推出一個號稱全世界最大的自動販賣機，只要一投代幣透過網路的幾個購買步驟，你就可以省去繁複手續，帶走一輛BMW品牌的汽車，！
美國德州休士頓汽車經銷商Carvana，打破一般汽車經銷商的概念，沒有實體店面，卻在路邊擺放一個高達八層樓的販賣機裡頭停放至少三十輛以上的汽車，這裡沒有專門的汽車銷售員為你介紹車子。客戶想要買車，必須透過他們的網站下單。拿到代幣後投下，就像購買玩具一樣，汽車直接送到你眼前。
一位曾在Carvana購買BMW的車主表示，從決定購買到完成所有購車程序只要13分鐘，不用忍受那些一般耗時煩人的過程，「這次的經驗對我來說非常的棒！」
最棒的是，由於省了店面及銷售員人事成本，因此客戶能用比市價更便宜的價格買到汽車。從販賣機拿到車子的客戶也不必擔心產品瑕疵問題，所有客戶都能在買車前有七天鑑賞期，直到確定購買後再簽合約即可。
(中時電子報)
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