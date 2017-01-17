NBA》美媒：丹托尼只有林書豪的回憶

籃網隊昨首次舉辦「台灣之夜」，入場前1萬名觀眾都可獲林書豪公仔。林書豪依舊列傷兵名單，西裝筆挺到場加油。(中央社)

栩栩如生的林書豪公仔。(中央社)

籃網昨(16)日迎戰火箭，在主場舉辦「台灣之夜」，贈送林書豪搖頭娃娃，但在「豪哥」缺席下，籃網吞下10連敗。賽前火箭總教練丹托尼(Mike DAntoni)，談到昔日在尼克的愛徒林書豪，回憶起「林來瘋」時期的美好。

丹托尼昨說：「林來瘋時期不只是有趣，是『非常有趣』。我真的為林書豪當時表現感到自豪，只有這種球員才能打造出林來瘋。」丹托尼說，這就是他當教練的原因，為了那樣的時刻，像林書豪那樣的球員。

丹托尼並指出林書豪對籃網的重要性。「林書豪是球隊大腦，攻勢的發動機，當他不在時，形勢變得很困難。」因他受訪談到豪哥，幾乎是讚不絕口，《紐約郵報》用〈丹托尼只有林書豪的回憶〉為題做報導。

林書豪2011~2012年賽季效力尼克，寫下「林來瘋」傳奇，當時球隊教頭是丹托尼。去年12月，籃網作客火箭主場時，丹托尼當時說：「林書豪是他人生中最棒的籃球故事」。

(中時電子報)