NBA》美媒：丹托尼只有林書豪的回憶
籃網昨(16)日迎戰火箭，在主場舉辦「台灣之夜」，贈送林書豪搖頭娃娃，但在「豪哥」缺席下，籃網吞下10連敗。賽前火箭總教練丹托尼(Mike DAntoni)，談到昔日在尼克的愛徒林書豪，回憶起「林來瘋」時期的美好。
丹托尼昨說：「林來瘋時期不只是有趣，是『非常有趣』。我真的為林書豪當時表現感到自豪，只有這種球員才能打造出林來瘋。」丹托尼說，這就是他當教練的原因，為了那樣的時刻，像林書豪那樣的球員。
丹托尼並指出林書豪對籃網的重要性。「林書豪是球隊大腦，攻勢的發動機，當他不在時，形勢變得很困難。」因他受訪談到豪哥，幾乎是讚不絕口，《紐約郵報》用〈丹托尼只有林書豪的回憶〉為題做報導。
林書豪2011~2012年賽季效力尼克，寫下「林來瘋」傳奇，當時球隊教頭是丹托尼。去年12月，籃網作客火箭主場時，丹托尼當時說：「林書豪是他人生中最棒的籃球故事」。
(中時電子報)
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