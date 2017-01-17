遭川普奚落 歐洲領導人回嗆

由於美國總統當選人川普將北大西洋公約組織（NATO）指為「過時」，並稱將有其他國家繼英國之後脫離歐洲聯盟，德國總理梅克爾今天率先作出了歐洲方面的尖銳回應。

歐洲方面對川普是否支持北約以及顯露出傾向俄羅斯的跡象，日益感到擔心。梅克爾警告，歐洲如今必須自己承擔責任。

她在柏林被記者詢及川普的批評時說，「我們歐洲人的命運掌握在自己手裡」；並說，她將努力使歐盟強化經濟同時打擊恐怖主義。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini）駁斥川普有關歐盟將進一步分裂的預言，她說，「我認為，歐盟將團結一致，我百分之百相信是這樣」。

法國總統歐蘭德則籲請川普未來領導下的美國，「不要恐懼自己或這個世界」。1060117

(中央社)