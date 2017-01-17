MLB》皇家狂砸20億 簽王牌左投達菲
(05:23更新 加入達菲傷病史和球種)皇家剛宣布，與28歲王牌投手達菲(Danny Duffy)達成5年6500萬美元(約20.6億新台幣)的協議。左投達菲去年5月從牛棚轉任固定先發，繳出12勝3負，自責分率3.51的成績，季中曾拉出10連勝。
達菲2011年從皇家登上大聯盟，但隔年動韌帶移植手術(Tommy John surgery)；2014年以先發為主，戰績9勝12負，自責分率僅2.53；到去年總算破繭而出。達菲快速球均速95哩(約153公里)，擅長二縫線速球、變速球與曲球。
皇家和達菲簽5年約，但第一年薪資僅500萬美元，預料今年騰出較多薪資空間來補強。達菲2018年薪水為1400萬美元，2019年和2020年各為1525萬美元，最後一年則是1550萬美元，總計6500萬美元。
(中時電子報)
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