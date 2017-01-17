洪秀柱送出「好貴」的玫瑰花！
專程奔赴海外籌款的國民黨主席洪秀柱昨天在舊金山激動又感動的送出了一朵朵「金貴」的玫瑰花，每朵可是1千美元起跳，相當於3萬2千元新台幣！
在舊金山灣區的「團結救黨募款大會」上，旅美華僑企業家蔡實鼎率先慷慨捐出1萬美金給國民黨，以協助國民黨度過難關。國民黨主席洪秀柱立即當場親手為這位老國民黨員蔡實鼎戴上紅玫瑰花。
在蔡實鼎的「拋磚引玉」之下，「團結救黨募款大會」的每朵1千美元的紅玫瑰花，一下子，就被熱情的國民黨支持者都買完了。洪秀柱主席一一的為這些支持者親手戴上，並合影留念，場面熱切、溫馨、感人。
主辦這一「救黨募款」大會的國民黨海外中央委員趙川三、鍾維君和張人睿表示，對洪秀柱主席在其訪美的第一站就能「一炮而紅」，超出預定籌款目標甚多，甚為欣慰與興奮。
陪同走訪美國的國民黨中央組發會海外部主任郭昀光在募款大會上指出，洪秀柱主席在舊金山第一站就有如此的好成績，讓第二站的芝加哥有很大的壓力。
洪秀柱一行於今天上午自舊金山轉往芝加哥進行另一波的籌款活動。隨後，該團將繼續前往休士頓和洛杉磯。
(中時電子報)
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