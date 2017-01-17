歐巴馬教川普當總統的兩項絕招是...
川普即將在20日宣誓就職美國總統，即使一路走來反對聲浪不斷，但美國總統歐巴馬始終很有風度地挺川普，甚至還在訪談中傳授當總統的訣竅，就是要靠「厚臉皮」和「耐力」兩絕招。
歐巴馬接受任內最後一次哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪談，被問到擔任總統需要什麼特質時，歐巴馬暢談心情表示，「厚臉皮」有助完成工作，「耐力」則是這個工作需要的身體要素，擁有耐力才能努力去完成困難的事。心理上不只要有「我們做得到的」魄力，身體也要撐得住
歐巴馬最後表示莫忘初衷也是相當重要，他說：「我很自豪，我覺得我的個性和想法從當總統以來沒有太大改變，最親近我的人會告訴大家，當初來到這裡的那個人，和即將離開的人是一樣的。」
最後被問到，川普對抗情報圈這是個聰明的舉動嗎？歐巴馬建議川普，若無法和情報圈建立好某種信任關係，就沒辦法做出好決定。
(中時電子報)
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