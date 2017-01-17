今冷氣團減弱溫度回升 週五又有冷氣團 北台灣低溫下探11度

根據中央氣象局資料顯示，週五至下週一（２０日至２３日）還有一波冷氣團來襲。(本報系資料照)

今天（１７日）清晨各地氣溫仍低，低溫約１４到１６度，白天起冷氣團減弱，溫度逐漸回升，尤其北台灣回升明顯，北部及東半部高溫約１８至２２度，中南部高溫約２４至２６度，雖然白天感覺較為舒適，仍要注意夜晚氣溫依然偏低，早出晚歸要多注意溫度變化；天氣方面，由於水氣減少，僅東半部地區及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據中央氣象局資料顯示，週五至下週一（２０日至２３日）還有一波冷氣團來襲，北台灣一整天氣溫偏低，其他地區早晚氣溫也低，中部以北及宜蘭低溫預估僅１１、１２度，南部及花東最低約１３至１５度；降雨方面，週五由於鋒面剛通過、水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，隨著乾冷空氣南下，週末至下週一僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部則可以維持多雲到晴的天氣。

另外，今天因為東北風影響，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，海面風浪稍大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)