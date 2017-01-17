今冷氣團減弱溫度回升 週五又有冷氣團 北台灣低溫下探11度
今天（１７日）清晨各地氣溫仍低，低溫約１４到１６度，白天起冷氣團減弱，溫度逐漸回升，尤其北台灣回升明顯，北部及東半部高溫約１８至２２度，中南部高溫約２４至２６度，雖然白天感覺較為舒適，仍要注意夜晚氣溫依然偏低，早出晚歸要多注意溫度變化；天氣方面，由於水氣減少，僅東半部地區及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
根據中央氣象局資料顯示，週五至下週一（２０日至２３日）還有一波冷氣團來襲，北台灣一整天氣溫偏低，其他地區早晚氣溫也低，中部以北及宜蘭低溫預估僅１１、１２度，南部及花東最低約１３至１５度；降雨方面，週五由於鋒面剛通過、水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，隨著乾冷空氣南下，週末至下週一僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部則可以維持多雲到晴的天氣。
另外，今天因為東北風影響，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，海面風浪稍大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。
空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。