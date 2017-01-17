白天氣溫稍回升 清晨夜晚仍有寒意

中央氣象局表示，17日清晨在冷空氣影響下，各地感覺偏冷，白天溫度逐漸回升，尤其北台灣回升明顯，但仍要注意夜晚氣溫依然偏低，早出晚歸要多注意溫度變化。

氣象局指出，17日清晨在冷空氣影響下，各地感覺偏冷，中部以北及宜蘭的低溫約攝氏13至15度，其他地區也只有16、17度，白天冷空氣減弱，溫度也逐漸回升，尤其北台灣回升明顯，北部及東半部18至22度，中南部及台東約24至26度，雖然白天感覺較為舒適，仍要注意夜晚氣溫依然偏低，早出晚歸要多注意溫度變化；天氣方面，由於水氣減少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

此外，氣象局提醒民眾，東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，海面風浪稍大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

氣象局指出，17日高屏地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060117

(中央社)