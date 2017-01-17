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埃及內政部表示，持槍分子今天晚上攻擊開羅西南方新河谷省（el─Wadi el─Gedid）1座關卡，造成8名警察喪生。

內政部發表聲明說，安全部隊在還擊時，將2名攻擊者擊斃。另有3名安全部隊官兵受傷。

攻擊事件發生在納卡布關卡（al─Naqab），距新河谷省省會喀爾加市（el─Kharga）約80公里。1060117

(中央社)