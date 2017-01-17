伊斯坦堡夜店槍擊凶嫌落網

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土耳其之聲（TRT）廣播電視公司報導，警方今天晚上逮捕了元旦夜在伊斯坦堡1家夜店射殺39人的凶嫌。

報導中說，警方透過大規模行動，在伊斯坦堡艾森尤特區（Esenyurt）的1棟公寓中，發現了這名凶嫌，當時他身邊帶著他的4歲兒子。1060117

(中央社)