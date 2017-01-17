男子深夜墜落6樓 送醫不治

新北市淡水區62歲林姓男子，今天凌晨1時許自新興街住家6樓頂墜樓，附近住戶聽見轟然巨響出門查看，發現林男倒臥路邊，嚇得趕緊報警，救護人員抵達時，林男已無生命跡象，雖緊急將其送往醫院急救，但仍傷重不治，由於警方並未在林男身上及住處發現遺書，正進一步釐清事發原因。

(中時)