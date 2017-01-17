英氣候專家籲首相 促川普認清地球暖化
美國準總統川普長期不認同科學家提出的全球暖化證據，還曾表示氣候變遷是一場騙局，並稱全球暖化概念是由中國發明，主要目的是要降低美國製造業的競爭力，讓許多環保人士憂心忡忡。超過百名英國頂尖氣候科學家今天公開疾呼，首相梅伊（Theresa May）應力促美國總統當選人川普認清地球暖化事實，維護由政府領導的地球暖化研究。
這些科學家13日寫給梅伊的公開信表示：「我們隨時準備支持並協助美國的科學家，抵制任何有意阻礙或干預在氣候變遷方面重要研究的政治意圖。」
科學家認為梅伊應該讓川普「承認有關氣候變遷風險的科學證據」，並且支持「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），萬一川普政府採取行動破壞氣候變遷研究，英國政府必須「準備好果斷因應」。
由196個締約國簽署的巴黎氣候協定宣示，將地球暖化維持在攝氏2度以下，並幫助貧窮國家因應暖化帶來的影響。但川普卻矢言要讓美國退出這項協定，還要刪除NASA所有與氣候研究有關的預算。
(中時電子報)
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