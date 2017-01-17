NBA》甜瓜絕殺失手 尼克不敵老鷹

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「甜瓜」安森尼(右)，比賽終了前3.9秒的絕殺不中，尼克無緣逆轉。(美聯社)

老鷹今到紐約作客，和尼克打得難分難解，兩隊一路糾纏到第四節，老鷹靠主控薛洛德(Dennis Schroder)終場前22.4秒的關鍵3分球，以108比107險勝尼克。「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)最後3.9秒原有機會逆轉，但絕殺失手，無緣留下勝利。

老鷹後衛薛洛德，砍28分、3籃板和3助攻，16投13中，命中率超過8成；後衛小哈達威(Tim Hardaway Jr.)20分、4助攻；大前鋒米爾沙普(Paul Millsap)，17分、7籃板與6助攻；後衛貝茲摩(Kent Bazemore)16分、6籃板和5助攻。

尼克前鋒安森尼，拿下全場最高的30分，另有7籃板、2助攻；其次是主控羅斯(Derrick Rose)18分、9助攻。老鷹今讓「魔獸」霍華(Dwight Howard)輪休，全隊籃板球僅36個；尼克大前鋒波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)左腳肌腱受傷沒出賽，但中鋒諾亞(Joakim Noah)抓下17籃板，全隊共53籃板球。

(中時電子報)