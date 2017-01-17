只需這樣做 桂綸鎂目光瞬間聚焦

桂綸鎂受萬寶龍之邀三度造訪SIHH。(林哲良攝)

桂綸鎂受萬寶龍之邀三度造訪SIHH。(林哲良攝)

桂綸鎂受萬寶龍之邀三度造訪SIHH。(林哲良攝)

SIHH日內瓦高級表展於瑞士時間1月16日開幕，萬寶龍MONTBLANC搶在首日就祭出偶像牌，雙代言人休傑克曼Hugh Jackman與桂綸鎂皆到場助威，桂綸鎂受訪時還表示，第三度來SIHH，且接觸腕表有段時間，讓她現在認識新朋友都會瞄一下對方手上的表，她說，若對方配戴的表與他的個性相符，她就會聚焦、想多認識，她還比喻，演員與製表師都有相同特質，就是「專心」，而對於注重細節的她來說，這種特質是她喜愛的。

(中時)