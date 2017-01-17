最後一位登月太空人辭世 享壽82歲

阿波羅17號是最後一次登月任務，賽南在這次任務中留下向美國國旗敬禮的照片。(圖/美國太空總署)

阿波羅17號的任務指揮官尤金·賽南(Eugene Cernan)過逝，他是最後一位在月球上留下足跡的登月太空人，享年82歲。

美聯社報導，美國太空總署在Twitter上發表這則訃文：我們對退休的NASA太空人基恩.賽南(Cernan Cernan)的離去感到悲傷，他是最後一個在月球上漫步的人。「基恩」是他的小名。

阿波羅17號的3名組員，前方坐者為賽南，後方左邊為同樣一同登月的哈里森.史密特，他也是一位地質學家。左側是指揮艙駕駛員朗·艾凡斯。(圖/美國太空總署)

賽南的家人說，「基恩其實不希望自己真的就是最後一位登月者，他在晚年時仍致力推動太空教育，鼓勵更多的太空探險計畫，一直期待能有更多的後繼者登上月球。」

人類離開月球的最後一刻，登月艙的上半部脫離月球表面，這段畫面是留在月球上的月球車所拍攝並數位回傳的。(圖/美國太空總署)

1972年12月7日，阿波羅17號太空船發射升空，乘員有尤金·塞南、哈里森·施密特（Harrison Schmitt）、朗·艾凡斯（Ron Evans）。這是賽南的第3次太空飛行任務，先前他曾執行過雙子星9A計畫、阿波羅10號。做為最後一趟登月任務，塞南與施密特兩人是停留月球最久(長達3天)，漫步月球時間最長(22小時)，帶回的月球岩石最多(249磅)，是個明符其實的完美任務。

1972年12月14日，賽南與施密特終於要離開月球，賽南很有技巧的讓施密特先進入登月艙，如此他就成了最後一位離開月球的人了。據他的回述歷史說，當時他攀在登月艙的梯子上，心裡充滿著依依不捨，他說：「我不想上去，我想再待久一點。」

阿波羅10號計畫進行登月過程的全試驗，從查理布朗號指揮艙上看到的史奴比號登月艙。這是太空計畫中唯一一次以漫畫人物做太空船的名字。(圖/美國太空總署)

其實，賽南也有可能成為第一位登月者，在阿波羅10號任務中，賽南所搭乘的查理布朗號指揮船與史奴比號登月艙在月球上空環繞，以測試登月艙的實際性能。假如他們直接執行登月任務，整個歷史就改寫了。不過那次任務也有許多風險，當史奴比號進行下降段脫離測試時，整個登月艙開始打轉，原因出在電腦系統的錯誤，賽南以手段操縱挽回了這個錯誤，給後來的登月計畫做了很重要的應變示範，因此賽南經常開玩笑說，他在阿波羅10號的工作就是，畫了一道具體的白線，使阿姆斯壯的阿波羅11船員可以安心跟隨。

在結束了登月壯舉後，賽南在1973年成為休斯頓詹森太空中心的特別助理，協助規劃和開發其後的美蘇合作太空任務，是指在冷戰期間，美國阿波羅太空船，與蘇聯的聯盟號在太空對接的任務。有效的撮合兩大太空強國在太空事務上的合作模式。

晚年的賽南在一家石油公司擔任科學顧問，然後在1981年成立自己的航太諮詢公司。他最後一個工作是回到太空總署，擔任太空工程的首席顧問。

(中時電子報)