沙國承諾減產 國際油價走高

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由於沙烏地阿拉伯的減產承諾抵消了有關美國今年產量將再度增加的預測，國際油價今天走高。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價上揚27美分，以每桶52.64美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價攀升41美分，收在每桶55.86美元作收。1060117

(中央社)