巴西北大河監獄暴動 至少26死

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巴西東北部北大河州奧卡蘇斯監獄14日傍晚發生暴動至15日平息，造成至少26名犯人死亡，部分是遭斬首。

奧卡蘇斯（Alcacus）監獄位於距北大河（Rio Grande Do Norte）州府納塔爾（Natal）25公里的尼西亞森林（Nisia Floresta），規模是該州最大，可容納620名犯人，但暴動發生時關著1083名犯人。

當地司法機關形容該座監獄像「瑞士乳酪」，因為監獄建在沙丘上，經常有犯人越獄，只要在沙堆挖隧道就可以逃出去，加上沙丘隨風移動，站在沙丘最高點，甚至可以看到監獄內部。

北大河非政府組織「暴力觀察站」研究員赫米斯（Ivenio Hermes）接受「聖保羅頁報」（Folha de S. Paulo）訪問表示，如果有人在沙丘上使用彈弓，很容易就可以將手機或毒品拋射到監獄內。

國家司法委員會報告指出，2013年該座監獄有105名犯人越獄，兩年後攀升至425人。

這是今年以來，巴西發生的第4次監獄暴動造成犯人死亡事件。第1次是元旦當天，北部亞馬遜州府瑪瑙斯Ansio Jobim監獄暴動，56名犯人被殺。

4天後，羅來馬州基督山農村監獄暴動造成33人死亡。另外4名犯人在瑪瑙斯公共監獄被殺。

當地警方與司法機關都將這些死亡歸咎於犯罪幫派之間為爭權奪利之戰，主要是巴西第2和第3大幫派「紅軍團」（CV）和「北部家族」（FDN）聯手對付巴西最大幫派「首府司令部」（PCC）。

巴西各州公安當局都處於緊戒狀態，擔心隨時可能發生新的監獄暴動，造成更多犯人死亡，特別是北部和東北部，以及南部南大河（Rio Grande do Sul）和聖卡塔里納（Santa Catarina）兩州。1060117

(中央社)