巴西黃熱病肆虐 疑似死亡通報47例
巴西米納斯吉拉斯州衛生廳今天指出，該州疑似感染黃熱病死亡通報案例攀升至47例，疑似病例達152例。
據米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州衛生廳指出，47宗疑似感染黃熱病死亡案例，其中22宗感染黃熱病死亡的可能性很大，因患者初步化驗檢查結果呈陽性。
疑似病例則從上星期133例攀升至152例，其中37例可能性很大，包括35名平均年齡42歲的男性和2名女性。
黃熱病是一種由病毒引起的急性發燒傳染病，初期症狀包括猝發性冷顫、發燒、頭痛和全身肌肉痠痛，疲倦、食慾不振、噁心及嘔吐；嚴重時可引起腎臟和肝臟出血衰竭，甚至致死。
巴西衛生部指出，黃熱病是巴西叢林和農村地區的流行性疾病，經由不同病媒蚊叮咬猴子傳染；都市地區則由病媒蚊埃及斑蚊傳播。
米納斯吉拉斯州已有17個叢林地區城鎮記錄生病的猴子出現或死亡案例。雖然衛生當局尚未接獲任何都市地區民眾感染黃熱病通報案例，但建議所有前往該州的遊客盡早接種黃熱病疫苗，因為疫苗在接種後10年才能產生保護力。1060117
(中央社)
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