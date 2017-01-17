1月17日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●英國硬脫歐 掀貿易戰

英國首相梅伊17日將發表脫歐談判的具體細節，媒體報導指她不排除採取「硬脫歐」的立場與處理方式。英國財政大臣哈蒙德受訪時也警告說，若無法就進入歐盟市場達成協議，英國可能被迫改變經濟模式。相關消息一出，英鎊16日一度跌破去年10月閃崩低點。

●選黨魁？詹啟賢：北京也問我 農曆年前給答案

前國民黨副主席詹啟賢昨天接受廣播訪問時說，一直有人關切他是否選黨主席，「甚至北京方面都問過我這個問題」，他過去都是被動，不是主動，直到上周一，也就是副主席郝龍斌、前副總統吳敦義宣布參選黨主席那天才開始思考。是否參選？詹說，會在農曆春年前給答案。

●非為吳助攻 韓國瑜參選到底：唯我是黃復興

宣布請辭北農總經理並投入國民黨主席選舉的韓國瑜，昨受訪駁斥被指是替前副總統吳敦義「助攻」的說法，強調自己「開弓沒有回頭箭，一定參選到底」。為爭取黃復興黨部的支持，韓國瑜也表示，自己是所有參選人中唯一正統黃復興，過去在立法院也為榮民賣命，「為了眷改跟民進黨衝突，我是不要命的。」

蘋果日報

●冷血輾死清大奇才 肇逃男殺人罪嚴辦

被視為物理界奇才的清華大學博士生林仲桓，去年六月深夜返家，走在新北市新店區行人穿越道時，遭闖紅燈迴轉的改裝車撞倒捲進車底，駕駛胡家瑞明知車輛卡住無法動彈，仍猛踩油門逃離現場，狠心將林男拖行七十公尺害他慘死，事後又將林男記錄研究成果的筆電丟到新店溪滅證。台北地檢署認定，胡男明知被害人卡在車下還加速逃逸，行為形同殺人，考量他犯行惡劣、毫無悔意，昨依殺人重罪起訴胡男。

●堅持稀世研究 遺作月底發表

慘死的清大物理博士生林仲桓，在師長心目中是「難得一見的物理奇才」，指導教授唐述中回憶，「他堅持做全世界還沒有的（研究）主題，若真的做出結果，將是半導體薄膜材料重要發現！」學弟妹們也說，林個性活潑開朗，愛說冷笑話逗夥伴開心，車禍意外發生後，大家含淚分工幫他完成論文，讓林掛名第一作者，月底將發表在國際期刊，幫他完成物理夢。

●玉山降初雪 60年來第2遲

昨晨玉山降下入冬以來初雪，創60餘年來第二晚初雪紀錄，合歡山也飄雪，吸引8千名遊客上山堆雪人、打雪仗。今、明回暖，後天鋒面通過，周五至下周一受今年首波強烈大陸冷氣團影響，中部以北下探11℃，但水汽不足，高山降雪機率低；因冷空氣中心「極渦」將移動到西伯利亞北部，估台灣偏冷天氣會持續到過年。

聯合報

●川普：歐盟將續分崩離析

川普即將於本周五就任美國第四十五任總統，他接受英國泰晤士報與德國畫報聯合專訪時，稱讚英國脫歐「聰明」，並預測還會有更多歐盟國家脫歐，還說北約組織「已過時」。對此，德國總理梅克爾回應說，「歐洲人的命運掌握在我們自己手中」，德國副總理加布瑞爾也說，歐洲國家應向中國大陸學習，以「自信心」面對川普的攻擊。

●資工人寫程式 掃光五月天門票

巨星演唱會已成粉絲朝聖首選，許多搶不到票的粉絲，得花好幾倍價格搶黃牛票；刑事局昨天破獲以電腦程式入侵售票系統掃光五月天、酷玩樂團等演唱會門票的黃牛集團，逮捕有資工背景的諶姓、林姓男工程師等七人送辦。

●推年改 蔡促做好溝通

年金改革國是會議即將在周六舉行，甫從中美洲返國的蔡英文總統昨晚主持執政決策協調會議上，要求各部會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。

自由時報

●全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人

美國非政府組織樂施會（Oxfam America）最新報告指出，全球貧富差距程度前所未見，若將全球人口依照財富排序，最富有的前八人所擁資產，較「後段班」的全球半數人口、約卅六億人的財富總和還要多。

●建構國家資安 尚缺千餘人力

為防止中國等國際駭客網路攻擊，行政院著手推動國家資通安全法制化，但據了解，目前中央與地方等三、四千個各級公務機關，面臨資安專責人員嚴重不足問題，即使是被列為資安等級較高的行政院各部會，大部分資安人力都是兼職，不少部會都向政院反映專責資安人力不足，遑論各地方政府及其下轄的各機關，推估全國由中央到地方的專責資安人力缺口至少一千人以上。

●中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施

包括中國在內的網路駭客對我政府、民間重要網路建設的惡意網路攻擊未曾停歇，根據國安局今年度預算內容指出，在去年一至六月間，國安局對外網路（含公開化網站），依建置的資通安全防禦系統偵測統計，遭受駭客攻擊次數高達一萬七六五九次，但都能即時成功偵測與阻絕，並未發生駭客成功入侵事件。

(中時電子報)