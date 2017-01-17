讀賣巨人准兩洋將打WBC 台兩將待評估
距離2017年世界棒球經典賽(WBC)開打剩不到2個月，各國代表隊馬不停蹄的持續補強，據日媒17日報導，讀賣巨人已同意讓洋將克魯茲(Luis Cruz)及馬錫生(Scott Mathieson)，各自披上母國的代表隊戰袍，至於陽岱鋼跟廖任磊，球團則需再評估。
極速163公里的右投馬錫生，曾三度登上大聯盟，上賽季以41次中繼成功，獲得央聯中繼王殊榮；而守備功力一流的克魯茲，上季以兩年400萬美金(約1.26億台幣)轉投巨人，卻命運多舛，先被自打球打傷左腳，最後還因比賽、練習態度不佳，遭教練團懲罰下放二軍，連季後賽首輪都沒參加。
《每日新聞》報導，馬錫生將代表加拿大出賽，克魯茲披上墨西哥戰袍，不會在預賽跟中華隊碰頭，總經理堤辰佳表示，這是清楚他們戰力後所做的決定。而中華隊徵召的廖任磊跟陽岱鋼，堤辰佳則尚未同意參賽，「他們還只是第一年的選手，要慎重判斷。」陽岱鋼的部分，堤辰佳表示得看他肋骨恢復狀況而定。
(中時電子報)
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