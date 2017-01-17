荷蘭皇家藍瓷廠台灣日 原住民歌舞驚豔

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荷蘭台灣商會當地時間15日在荷蘭知名的台夫特皇家藍瓷廠舉辦台灣家庭日，還請來台灣原住民歌舞表演，驚豔全場。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者江今葉傳真 106年1月17日

荷蘭台灣商會昨天在荷蘭知名的台夫特皇家藍瓷廠舉辦台灣家庭日，還請來台灣原住民歌舞表演，驚豔全場。

荷蘭台灣商會與西荷蘭投資局（WFIA）、西荷蘭創新中心（Innovation Quarter）共同合作，在擁有300多年歷史的台夫特皇家藍瓷廠（Royal Delft）舉辦台灣家庭日，百餘位台商及眷屬擠滿台夫特藍瓷廠活動中心。

台夫特市長范畢斯特維爾特（Marja van Bijsterveldt）、西荷蘭招商局局長哈倫（Ilja van Haaren）、以及台夫特皇家藍瓷廠主席史考登（Henk Schouten）都出席開幕儀式，顯示對台商會的重視。

正在荷蘭參加國際旅展的原住民表演團也特別出席活動，精彩的東海岸阿美族的勇士舞與鼻笛演出令現場來賓大為驚豔，也一併促銷台灣觀光。

駐荷蘭代表處代表周台竹表示，2016年在國際景氣低迷環境下，臺灣對歐盟貿易仍成長4%，其中台荷雙邊貿易成長更高達23%，雙邊投資額增加26倍，約達70億美元。

他也特別提及，台灣現在有一股「荷蘭熱」，許多中央、地方首長紛紛前來考察。2016年已有5位部長、3位市長到荷蘭訪問，對促進台灣與荷蘭的貿易投資和觀光都產生很大的效益，今年台北、高雄、台南3都的市長也都有訪問荷蘭的規劃，顯見兩國關係越來越緊密。

范畢斯特維爾特表示，十分重視台灣的投資，她也鼓勵台商多利用政府設立的專業且免費的諮詢窗口，順利拓展在歐洲的業務。1060117

(中央社)