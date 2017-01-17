遭爆「偽富豪」當過司機 趙薇老公怒了！

趙薇和老公黃有龍身家有263億台幣。(圖／翻攝自陸網)

黃有龍駁斥曾當過別人司機。(圖／翻攝自黃有龍微博)

趙薇不僅會演會導，投資更有一套，和富商老公黃有龍的身家就有263億台幣，讓外界相當驚嘆，不過去年就有爆料，指黃有龍是「偽富豪」，還當過落馬高官司機，今(17日)凌晨他也在微博怒斥駁謠言。

黃有龍財力雄厚獲外界認證，不過卻有網友爆料，他曾給深圳前市長許宗衡當過司機，後許宗衡因收賄案被判刑，他就換了身分，改為湖北人，對照黃有龍活動地帶都是深圳，質疑他的財產與許宗衡有關。

今黃有龍在微博發文澄清，「我從沒有做過任何人的司機」，請家好好去查查，並要胡說八道的人閉嘴，「我們生活在法制社會是有公道！」 ​​​​

(中時電子報)