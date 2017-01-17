脫歐談判 英相：全面退出歐盟不戀棧
英國首相梅伊17日將首次完整公布脫歐談判策略，強調英國將會全面退出歐盟，成為一個偉大的全球性貿易國家，全面掌控邊界，並確保英國旅居歐洲僑民的權益。
梅伊明天中午將在倫敦市中心蘭卡斯特宮（Lancaster House）發表演說，確認英國不僅將脫離歐盟，同時將退出關稅同盟。
梅伊傾向「硬脫歐」的談判立場，令投資人感到憂慮，英鎊兌主要貨幣面臨進一步走貶壓力。
媒體報導，梅伊將在演說中指出，英國將與歐盟國家尋求一個嶄新與平等的夥伴關係，但英國將「裸退歐盟」，不接受「半會員」這樣的安排，也不會仿效其他歐洲國家與歐盟雙邊關係的模式。
她將強調，去年6月英國人民公投決定退出歐盟，「我的工作就是確保英國與歐盟取得正確的協議」。
梅伊已宣布，今年3月底前啟動里斯本條約第50條，正式與歐盟展開脫歐談判。
媒體事先拿到的資料顯示，梅伊將強調取得邊界控制權，英國不再受歐洲法院管轄，維持勞工權益，及簽署自由貿易協議等，展現英國不留戀歐盟的清楚立場。1060117
(中央社)
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