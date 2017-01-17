陳致遠告白愛妻不離不棄 意外曝秀琴火辣身材照

陳致遠曬出與秀琴的舊照，讓粉絲驚呼連連。(圖/陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書)

前職棒球星陳致遠和愛妻秀琴，兩人結婚正逢12周年，也讓陳致遠在臉書上感性告白，內容除了感謝老婆12年來不離不棄，也附上當年兩人的婚紗照與生活照，其中一張更是秀琴的火辣比基尼照，讓粉絲驚呼連連。

陳致遠在臉書寫道，與老婆秀琴兩人結褵12年之間，一起互相扶持經歷人生所有大小事，不過另他感到抱歉的是，這幾年的經濟重擔全落在老婆身上，對此也感謝老婆一路上的包容，兩人更一起從胖胖的身材，變成人人稱羨的好身材，讓他直呼「夫妻本是共同體」，此外他也分享婚姻經營之道，就是要多注重對方的優點，才能降低爭吵的頻率，此外他更透露夫妻相處之道若要及格，就是要更愛、更體貼，更包容老婆，對此也讓粉絲直呼，這樣的好老公究竟要去哪找。

此外陳致遠還附上夫妻倆結婚、上節目深情對唱的照片等，其中一張還是秀琴穿著比基尼的火辣身材照，更是讓粉絲驚呼以前根本就是魔鬼般的身材，不過看到兩人感情依舊甜蜜，也紛紛獻上祝福「祝福你們有更多幸福美滿的12年」、「要相愛ㄧ輩子喔」。

(中時電子報)