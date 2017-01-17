2017全球最好用護照 德奪冠 台排名第28
加拿大金融顧問公司「Arton Capital」公佈2017年「護照指數」，評分標準依據護照持有人不必事先申請簽證，或無需申請落地簽即可入境的國家數量進行排名。德國榮登全球最好用護照，新加坡、瑞典並列亞軍，中華民國護照排名第28，僅次於日本第4、馬來西亞第5、南韓第6、香港第18，中國大陸則排名第66。
今年德國以不必事先申請簽證就能前往157個國家居冠，勝過去年的美國與英國；新加坡與瑞典以156個免簽國共享亞軍；美國、英國、丹麥、芬蘭、法國、西班牙、瑞士與挪威以155個免簽國排第3。
中華民國護照免簽國家從去年的109個提升至119個，排名仍維持在第28名。不過根據去年外交部統計，共有137個國家及地區給予中華民國護照免簽或落地簽待遇。
南韓護照在今年排名中，從去年底第3名下降到第6名，可免簽152個國家。日本則以154個排名從去年的第5升到今年的第4，與義大利、荷蘭、比利時、奧地利、盧森堡、葡萄牙並列。
中國大陸護照可免簽57個國家，和加納、烏干達、蒙古、印尼並列第66，較去年前進4名。
至於護照效力較弱的國家，大多為戰爭紛亂地區，阿富汗護照僅23個國家免簽，倒數第一，巴基斯坦護照享26國免簽，排名倒數第二。其他後段班國家包括伊拉克、敘利亞、索馬里、埃塞爾比亞，以及世界上最年輕的國家南蘇丹。
(中時電子報)
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