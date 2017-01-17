福忠字號眷村年菜 寧要滷豆干不要佛跳牆

〈福忠字號〉年菜新口味〈椴木香菇雞湯〉，除用鹿野土雞熬煮，湯內並有大朵的椴木香菇、秀珍菇、舞菇，充滿菇香。(圖／姚舜攝)

〈眷村豆腐獅子頭〉製作時所用的豆腐比例很高，故口感柔滑細緻、軟腴香嫩。(圖／姚舜攝)

〈極品紹與醉蝦〉是用無毒藍蝦烹製，個頭碩大、肉質緊實彈牙，酒香濃醇。(圖／姚舜攝)

〈金香牛腿〉是按眷村老伯伯的食譜，以美國牛腿肉先滷再燜4小時烹製，非常入味且愈嚼愈香。(圖／姚舜攝)

偉忠哥家傳滷花生，外表透亮、鹹香入裡。(圖／姚舜攝)

照著偉忠哥家傳食譜烹製的〈醬香東坡肉〉，油光透亮、肥而不膩、軟嫩酥腴，味道醇厚。(圖／姚舜攝)

〈松阪豬麻油米糕〉是〈福忠字號〉年菜組合中的主食，豬肉脆口、糯米飯飽含麻油與老薑香氣。(圖／姚舜攝)

〈眷村甜燒餅〉可當年菜圍爐後的甜點，口感緊實卻不死硬，內含的麥芽糖透著淡淡甜香也不膩口，真是好吃。(圖／姚舜攝)

〈松板豬麻油米糕〉不是眷村菜，但因曾在媒體年菜評比中得過「主食類」第一名，林慧晶決定在年菜組合中加入這道菜。(圖／姚舜攝)

「以前的村子那來的佛跳牆呢？」，「綜藝教父」王偉忠的老婆林慧晶照著偉忠哥的口氣指出，〈佛跳牆〉是這十幾年來的「流行年菜」。在那「時到時敢當」的艱苦年代，在眷村生活過日子的人有雞湯喝就不錯了，那可能像今天可以嘗到用昂貴食材煲製的〈佛跳牆〉。

也就是因為如此，主打眷村醬料和眷村菜的〈福忠字號〉，今年推出的眷村味年菜組合硬是捨棄了有「年菜之王」之稱的〈佛跳牆〉，改以〈椴木香菇雞湯〉替代，希望讓眷村味主題更明顯。也因為少了〈佛跳牆〉，內容有：〈極品紹興醉蝦〉、〈眷村如意拼盤〉、〈醬香東坡肉〉、〈眷村豆腐獅子頭〉、〈金香牛腱〉、〈椴木香菇雞湯〉、〈松阪豬麻油米糕〉，以及〈眷村甜燒餅〉等8道菜的〈福忠字號〉眷村年菜組合，今年售價4680元，較去年便宜了1千元哩。

由於優質服務人力難覓，位在台北光復南路260巷內的〈福忠字號〉，決定將停止以私廚概念經營的餐廳，轉而在原址專注經營眷村味的醬料與伴手禮。只是，為了不讓「戀戀村子味」的老朋友失望，更不願見眷村菜凋零，雖然景氣真的差，〈福忠字號〉今年仍決定繼續推出眷村味年菜。能賣多少不是重點，一心想傳承眷村飲食文化的偉忠哥和小慧姐心裡想的事情是：咱不做，就沒人做了。

今年〈福忠字號〉年菜中用來取代〈佛跳牆〉的〈椴木香菇雞湯〉，煮熱後上桌香氣四散，那是因為這用鹿野土雞熬製的湯頭中，除了有袖珍菇、舞菇外，還特別用了椴木香菇。新鮮的椴木菇肉厚而實，乾燥後香氣濃郁，用來燉煮雞湯，增添了誘人的香氣。

〈眷村甜燒餅〉是〈福忠字號〉眷村年菜組合中的新鮮貨。這圓形燒餅與芝麻燒餅不同，它的口感厚實，細細嚼，可以嚼出麵香，裡面的麥芽糖有點甜又不會太甜，點到為止、恰到好處，反而讓人止不住的一口接一口。除了直接享用，如果進烤箱復熱再吃，風味口感更佳，年菜圍爐可當餐後甜點，是很圓滿的句點。

〈眷村豆腐獅子頭〉在艱苦時代是眷村媽媽發揮生活智慧發明的美味菜餚，為省點錢，眷村媽媽作〈獅子頭〉，將豆腐與豬絞肉混合一起捏成〈獅子頭〉，再將表面炸至金黃色後再滷煮，所以口感很柔很嫩。如今生活水平提升，反而不易吃到〈豆腐獅子頭〉。

〈福忠字號〉的〈眷村豆腐獅子頭〉，用板豆腐和荸薺與豬的後腿肉混合後以手工捏製，且刻意將豆腐比例提高，炸好後表層平整，不似傳統獅子頭般有「疙瘩」，表皮口感有點像腐皮，內裡的口感也較腴滑。因為肉的比例少，故也不那麼油，相對也較健康。

菜如其名的〈醬香東坡肉〉，是按偉忠哥家傳食譜配方烹製，上桌時油光透亮、醬色濃重。而燉煮入味的五花肉用細棉繩固定綑紮，形整不散、醬香入裡。這風味濃醇的東坡肉，嘗來除有酒香並有股特殊甜香，原因是紅燒醬汁中除了有醬油、糖、紹興酒與香料，並另外加了甘草，故有甘美味道。

〈金香牛腱〉與〈眷村如意拼盤〉既可圍爐上桌，過年假期懶得出門，在家守著電視看長片時，更是絕佳的佐酒小食。拼盤中的滷味小方干、耳絲、花與鴨翅，滷煮後還煙燻，故有迷人煙燻味。拼盤中的〈如意十香菜〉是將金針、木耳、香菇、油條、香菜等食材全部切絲再分開炒透風乾，然後加了香油與薑末涼拌，是偉忠哥家中年年除夕必備的素食美餚。而連滷帶燜得花上4小時烹製的〈金香牛腱〉，除味道入裡，因是用美牛腱子肉製作，故口感不柴且有嫩度，醬色誘人並帶有鹹香。

〈松板豬麻油米糕〉不是眷村菜，但因曾在媒體年菜評比中得過「主食類」第一名，故林慧晶決定在年菜組合中加入這道菜，麻油與老薑的香氣，加上脆口松阪豬肉片，嘗的是古早味。

(工商)