川普推文大小眼 親俄抗陸為哪樁？

從美國準總統川普上任前的推文,不難嗅出未來川普政府的外交走向。他推文總偏袒俄羅斯,對中國大陸從未好言相向,親俄抗陸或是為了聯俄反恐,也可能是想操弄「三角外交」。

川普在推特上總是厚此薄彼,對俄羅斯總統蒲亭滿口好話,大讚蒲亭「非常聰明!」聽到莫斯科被控利用駭客干預美國大選還嗤之以鼻;但對於中國大陸,川普卻是砲火不斷,頻頻抨擊他們操控貨幣、扭曲貿易、沒能約束北韓。

美國有線電視新聞網(CNN)報導指出,川普上任前就試圖左右外交政策,已經夠不合常理了,他大放厥詞用的工具竟還是140字的推文,更讓人難以想像。雖然幕僚總說,不需把川普的推文字字當真,但透過推文不僅可一窺川普的外交觀點,也讓人不禁想問:大陸和俄羅斯都在挑戰美國全球強權,川普為何獨鍾莫斯科,視北京如敝屣?

若干分析家指出,川普此舉相當有謀略;卻也有人說,川普這麼做,只因他不了解美國和友邦長年的邦誼有多重要。

威爾遜國際學者中心(Wilson Center)肯南高級俄羅斯研究所(Kennan Institute for Advanced Russian Studies)所長羅揚斯基(Matt Rojansky)認為,川普講蒲亭好話、亟欲和俄國加強合作、公開駁斥俄羅斯侵駭,甚至反過頭來指責美國情報機關的指控有政治意圖,或許是因為他認為恐怖主義是「極端伊斯蘭和廣義西方文明間的文明戰爭」,深信美國應和俄國加強合作以為對抗。

羅揚斯基表示,川普和幕僚群、特別是未來的國家安全顧問佛林(Michael Flynn)都希望把俄國納入「西方文明」的大傘下,他們比亞利桑那州聯邦參議員馬侃(John McCain)、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)等共和黨大老更能接受這種想法。

但川普對俄國的立場搞不好會惹惱國會盟友,事實上,他對蒲亭示好、懷疑北大西洋公約組織(NATO)的價值早讓歐洲盟邦坐立難安,質疑協防日本和南韓的花費,也讓亞洲盟邦如坐針氈。

美國智庫「外交關係協會」(Council on ForeignRelations)資深研究員、也是哥倫比亞大學教授的賽斯塔諾維奇(Steven Sestanovich)表示:「我可以理解,川普這種大咖為何傾向認為小國不重要、只要解決和其他大咖的問題就好。」

「那樣做大錯特錯,如果任由美國邦誼褪色,就等著看別人爬到頭上。我想他不懂這點。」

另有分析家認為,川普是在操弄進階版的「三角外交」,也就是前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)和前總統尼克森(Richard Nixon)1970年代在蘇聯與大陸間挑撥離間,以求鷸蚌相爭,漁翁得利的手法。

但現在的俄羅斯和大陸不再是死敵,雖對彼此小心翼翼,關係卻相當明確。

賽斯塔諾維奇表示:「和俄國改善關係不可能得到重大利益,因為你對抗中國。」

川普很久以前就視大陸為牛鬼蛇神,2012年他曾在推文中指控大陸「捏造」全球暖化概念,為的就是讓美國的製造業沒有競爭力。

他特別針對大陸的經濟措施,競選總統期間屢屢砲轟大陸的貿易和貨幣政策,並把美國工作機會流失怪到大陸頭上。

然而布魯金斯研究所東亞政策研究中心(Center for East Asia Policy Studies at the Brookings Institution)主任布希(Richard Bush)表示,從川普對大陸的批評,就看得出他對國際經濟結構缺乏了解,「控訴中國偷走的工作機會,很久以前就流失到韓國或日本,接著才從那些地方轉往中國。那些工作很多是因技術變革而流失」。

布希也指出,無論是哪位美國總統,若想和大陸改變關係,勢必都會綁手綁腳,「美國商界會坐視川普和中國打貿易戰嗎?他們有許多利益牽涉其中」。

布希還說,川普連串反陸發言風險極大,川普也許是想創造討價還價的條件或想施加壓力,但這類推文卻可能會被錯誤解讀,以致「中國以為可能會遇到的挑戰相當危險,實際情況卻沒他們想得那麼嚴重」。(譯者:中央社鄭詩韻)1060117

