川普推文大小眼 親俄抗陸為哪樁？

從美國準總統川普上任前的推文，不難嗅出未來川普政府的外交走向。他推文總偏袒俄羅斯，對中國大陸從未好言相向，親俄抗陸或是為了聯俄反恐，也可能是想操弄「三角外交」。

川普在推特上總是厚此薄彼，對俄羅斯總統蒲亭滿口好話，大讚蒲亭「非常聰明！」聽到莫斯科被控利用駭客干預美國大選還嗤之以鼻；但對於中國大陸，川普卻是砲火不斷，頻頻抨擊他們操控貨幣、扭曲貿易、沒能約束北韓。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，川普上任前就試圖左右外交政策，已經夠不合常理了，他大放厥詞用的工具竟還是140字的推文，更讓人難以想像。雖然幕僚總說，不需把川普的推文字字當真，但透過推文不僅可一窺川普的外交觀點，也讓人不禁想問：大陸和俄羅斯都在挑戰美國全球強權，川普為何獨鍾莫斯科，視北京如敝屣？

若干分析家指出，川普此舉相當有謀略；卻也有人說，川普這麼做，只因他不了解美國和友邦長年的邦誼有多重要。

威爾遜國際學者中心（Wilson Center）肯南高級俄羅斯研究所（Kennan Institute for Advanced Russian Studies）所長羅揚斯基（Matt Rojansky）認為，川普講蒲亭好話、亟欲和俄國加強合作、公開駁斥俄羅斯侵駭，甚至反過頭來指責美國情報機關的指控有政治意圖，或許是因為他認為恐怖主義是「極端伊斯蘭和廣義西方文明間的文明戰爭」，深信美國應和俄國加強合作以為對抗。

羅揚斯基表示，川普和幕僚群、特別是未來的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）都希望把俄國納入「西方文明」的大傘下，他們比亞利桑那州聯邦參議員馬侃（John McCain）、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等共和黨大老更能接受這種想法。

但川普對俄國的立場搞不好會惹惱國會盟友，事實上，他對蒲亭示好、懷疑北大西洋公約組織（NATO）的價值早讓歐洲盟邦坐立難安，質疑協防日本和南韓的花費，也讓亞洲盟邦如坐針氈。

美國智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）資深研究員、也是哥倫比亞大學教授的賽斯塔諾維奇（Steven Sestanovich）表示：「我可以理解，川普這種大咖為何傾向認為小國不重要、只要解決和其他大咖的問題就好。」

「那樣做大錯特錯，如果任由美國邦誼褪色，就等著看別人爬到頭上。我想他不懂這點。」

另有分析家認為，川普是在操弄進階版的「三角外交」，也就是前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）和前總統尼克森（Richard Nixon）1970年代在蘇聯與大陸間挑撥離間，以求鷸蚌相爭，漁翁得利的手法。

但現在的俄羅斯和大陸不再是死敵，雖對彼此小心翼翼，關係卻相當明確。

賽斯塔諾維奇表示：「和俄國改善關係不可能得到重大利益，因為你對抗中國。」

川普很久以前就視大陸為牛鬼蛇神，2012年他曾在推文中指控大陸「捏造」全球暖化概念，為的就是讓美國的製造業沒有競爭力。

他特別針對大陸的經濟措施，競選總統期間屢屢砲轟大陸的貿易和貨幣政策，並把美國工作機會流失怪到大陸頭上。

然而布魯金斯研究所東亞政策研究中心（Center for East Asia Policy Studies at the Brookings Institution）主任布希（Richard Bush）表示，從川普對大陸的批評，就看得出他對國際經濟結構缺乏了解，「控訴中國偷走的工作機會，很久以前就流失到韓國或日本，接著才從那些地方轉往中國。那些工作很多是因技術變革而流失」。

布希也指出，無論是哪位美國總統，若想和大陸改變關係，勢必都會綁手綁腳，「美國商界會坐視川普和中國打貿易戰嗎？他們有許多利益牽涉其中」。

布希還說，川普連串反陸發言風險極大，川普也許是想創造討價還價的條件或想施加壓力，但這類推文卻可能會被錯誤解讀，以致「中國以為可能會遇到的挑戰相當危險，實際情況卻沒他們想得那麼嚴重」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060117

(中央社)