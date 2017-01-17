川普經濟學將登場 福禍難料

美國億萬富翁川普即將就任總統，他先前即誇口說，他勝選已恢復且提振美國經濟信心，並且挽救就業機會。

川普並在一連串推文中點名多家主要企業，要求他們將工廠遷回美國，以重振製造業及提升就業率。其中幾家迅速點頭。

對川普經濟議程投下「信任票」的企業包括美國汽車製造商福特汽車公司（Ford Motor）。福特取消在墨西哥興建車廠的計畫，改在美國進行投資，創造700個工作機會。

川普12月與美國冷氣機製造商開利公司（ Carrier）達成協議，以700萬美元減稅大禮說服開利，將原先要遷至墨西哥的1000個就業機會留在美國。

川普當選也激勵美國股市。自去年11月8日大選以來，道瓊指數多次創下紀錄，逼近2萬點大關，證明許多人預測川普當選會導致股市重挫的看法錯了。

保守智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）分析家馬瑟（Aparna Mathur）告訴法新社：「先前，各界認為川普當選的可能性不高，沒人關注他的計畫，但那正是企業想要的：大舉解除管制和減稅。」

多項經濟指標也反映對經濟前景重現樂觀情緒。費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）去年12月調查顯示，對未來有信心的企業比率在1個月內翻了1倍，家庭消費者信心指數也創下15年新高。

川普在推特抱怨多家大企業，包括通用汽車（General Motors）、福特汽車和豐田汽車（Toyota），甚至撂下狠話，警告他們若出走得自行承擔後果，這種前所未見的推文策略或可證明有其價值。

馬瑟說，「就某方面而言，川普仍藉由與企業接觸，繼續進行他的計畫，並給予外界他確實很在乎就業機會的感受」；不過，馬瑟依然認為，川普進入白宮後，將須改走較傳統的路線。

各企業的執行長似乎也接收到這個訊息。

雷諾-日產聯盟（Renault-Nissan Alliance）執行長戈恩（Carlos Ghosn）說：「我們很務實，將能適應任何情況。」

「華爾街日報」（WSJ）報導，豐田汽車社長豐田章男說：「若以長期來看，我們正朝著相同方向前進。」

不過，美國企業的樂觀情緒，也可用與川普人格特質無關的政治實情來解釋，即自2010年來，白宮和兩院首度由1個政黨掌控。

穆迪（Moody's）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）說：「各界普遍認為，美國政府如今皆由共和黨掌控，因此將能完成更多事情。」

然而，許多問題依然存在。

川普承諾展開大手筆推動基礎建設的計畫，但細節仍模糊不清，也可能加重公共財政的負擔。美國聯邦準備理事會（U.S. Federal Reserve）去年12月指出，下一任政府的計畫「充滿不確定性」。

最終，川普揚言要對中國大陸和墨西哥發動的貿易戰爭，可能改變美國跨國企業的態度，尤其是當美元走強，導致出口商品變貴時，因為這些跨國企業重度依賴海外貿易活動。

歐巴馬政府的前白宮顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）鐵口直斷，假如川普落實大舉解除管制和減稅的計畫，將走上一條艱困的道路。

伯恩斯坦說：「我個人認為，沒患上經濟失憶症的人們會記得，過去正是因為同時進行大幅減稅，以及推動金融市場解除管制，才讓我們陷入如今的困境。但拙見以為這樣的人不夠多。」他指的是2008年的金融危機。（譯者：中央社劉文瑜）1060117

(中央社)