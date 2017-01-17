強烈冷氣團20日到 中部以北下探11度

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中央氣象局預報，今天白天起大陸冷氣團減，氣溫回升，20日有強烈大陸冷氣團報到，至少影響到23日，中部以北低溫下探攝氏11度。

氣象局預報，白天起氣溫回升，大部分高溫都可達攝氏20度以上，明天還會回升；不過19日晚起，鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，東半部及北部將轉為短暫雨天氣。

20日至23日，強烈大陸冷氣團影響，中部以北空曠地區可能出現11度低溫，東北部低溫約12度、南部13度、花東14、15度。

氣象局預測，這波冷氣團會讓北台灣先溼冷後乾冷，20日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區則是晴天，21日至23日，西半部都可見到陽光，東半部仍有局部短暫雨，但雨勢趨緩。1060117

(中央社)