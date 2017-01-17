川普顧人怨 誰來替美國第一夫人治裝
儘管美國準第一夫人梅蘭妮亞高?又苗條，也曾經是個名模，外型亮麗的她還是得面對全新「時尚抵制」，因為考量她丈夫、總統當選人川普的政治立場，許多設計師都不願替她治裝。
法新社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）昔日曾為男性雜誌GQ拍攝裸照，在巴黎擔任模特兒，也曾登上「時尚雜誌」（Vogue）封面，不過她20日晚間出席總統就職舞會慶典的穿搭造型，可能會是她展現衣Q，畢生最重要的決定。
從美國前總統艾森豪太座瑪米（Mamie Eisenhower）穿的雙面橫綾緞粉色禮服，到第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）2009年穿的白色晚宴服，美國第一夫人就職典禮亮相的禮服，統統都收藏在史密森尼（Smithsonian）體系的美國國家歷史博物館（National Museum of American History）。
外界對梅蘭妮亞期望相當高，原因有二：她是唯一出身時尚界的第一夫人，即將交棒給她的蜜雪兒．歐巴馬，也恰好是歷來時尚最高雅與最備受愛戴的第一夫人之一。
目前還不清楚，梅蘭妮亞打算以何種風格示人，她多年前曾表示，想成為賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）般的「傳統」第一夫人。賈姬以永恆一貫的優雅，以及對美國、法國時尚的熱愛最為人所知。
不過對梅蘭妮亞來說，這第一夫人頭銜來得真不是時候，因為有破天荒人數的設計師說，梅蘭妮亞不是他們的菜，或不符他們的風格，甚或互相勸勉，不要替梅蘭妮亞治裝，因為川普訴諸羞辱人、鼓吹分裂的競選作風。
法國名設計師蘇費西奧雷（Sophie Theallet）率先開砲，她去年11月就宣布：「梅蘭妮亞丈夫在競選期間，脫口而出的種族歧視、性別歧視與仇外言論，與我們共享的價值觀互不相容。」
「反川」情緒高漲，在主要力挺民主黨的時尚界，多數人選擇支持川普對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），並投入大筆金錢支持她競選。
鬼才設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）告訴「女裝日報」（Women's Wear Daily）：「就我而言，我寧願投入精力，幫助那些即將被川普與他支持者傷害的人。」
不過，卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera）、佛斯登柏格（Diane von Furstenberg）與湯米席爾菲格（Tommy Hilfiger）等頂級時尚設計師都曾表示，若能替梅蘭妮亞打點行頭，將是他們的榮幸。
事實上，湯米席爾菲格在川普大樓就有1間辦公室，他告訴「女裝日報」，如果能為新第一夫人與第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）治裝，任何設計師都將「以此為傲」。（譯者：中央社周莉芳）1060117
(中央社)
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