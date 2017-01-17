坪林茶油東方橄欖油 現搾美味看得見
包種茶油雞、茶油麵線是食補的好選擇。北部第一座茶油示範工廠位於新北市坪林，透過農會嚴格把關，從原料、烘焙、壓搾、過濾、沉澱、裝瓶到成品，全部安心看得見。
新北市府農業局表示，食安議題受重視，消費者對食用油的選擇愈趨講究，新北市坪林區農會自製的包種茶油，選用安全茶樹種籽壓搾，無任何添加物，搭配透明的廠房，與友善的導覽動線，受到民眾肯定而熱賣。
農業局說，除文山包種茶，推展各項茶副產品。與行政院農委會農糧署輔導坪林區農會，成立國產茶油加工示範廠，希望推廣國產優質好油。茶油的單元不飽和脂肪酸高達90%，因脂肪酸的組成與橄欖油相近，有「東方橄欖油」之稱。
坪林區農會總幹事林文恭表示，廠房的機器每天不停歇趕工生產，就是希望提供民眾最健康的優質油品。他說，所產製茶油原料，都逐批控管來源，並做追蹤紀錄，從源頭就開始嚴格把關。
坪林茶油示範工廠以觀光工廠方式，民眾可透過玻璃櫥窗一覽搾油的完整過程，讓100%純茶籽油的品質，透過消費者見證、把關控管。
新北市府農業局表示，整合轄內各茶產區建立「新北好茶」品牌，強調在地生產、製茶真功夫、安心又安全，3大特色，坪林為最大產區，約占全市的6成。
農業局說，茶油營養價值高，不但適合涼拌，耐高溫的特性，也可煎、煮、炒、炸的方式烹調，且味道清爽、溫和不燥熱的特性，非常適合四季進補。1060117
(中央社)
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