習近平達沃斯出風頭 川普幫大忙？
2017達沃斯經濟論壇最引人注目的焦點，就是首次與會的中國國家主席習近平。而習近平能成為今年達沃斯的「超級明星」，即將就任美國總統的川普幫了不少忙。
習近平已於台灣時間今（17）日抵達瑞士首都伯恩（Bern），與瑞士聯邦主席洛伊特哈德等瑞士官員進行會談。
由於川普主張「美國優先」的孤立政策，而歐洲本身又為脫歐、恐怖主義等問題忙得焦頭爛額，一般認為，美國影響力下降，習的出席象徵中國在全球影響力與日俱增。
BBC亞洲商務記者瓦斯瓦妮（Karishma Vaswani）認為，習近平講話有三個方面值得關注，包括自由貿易是好的、中國是和平的力量以及虛榮的象徵意義。
中國是在全球化中受益最多的國家。在美國即將要退出自由貿易協定的時候，習近平可能會讚揚全球化的好處，以及強調中國是世界上最新、最友好的貿易伙伴。
近期中國加強在南海的軍力部署，遭指責使南海成為新的衝突熱點。習近平談話可能會強調「中國是一個和平力量、制約戰爭的力量」，中國問題觀察家、倫敦國王學院教授布朗（Kerry Brown）預測，只不過要讓人相信這點並不容易。
第三點是象徵意義。習近平在達沃斯發表談話3天後，川普就要宣誓就職美國第45任總統。布朗說，在全世界的眼中，美國地位有所下降，中國變得更加重要，因此習近平講話具有重要的象徵意義。
瓦斯瓦妮則認為，虛榮也是其中的因素。習近平在中國擁有廣大支持，他想在國際舞台上獲得相當的尊敬，也是很自然的。
(中時電子報)
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